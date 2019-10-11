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Экс-соратницу Януковича вызвали в Генпрокуратуру

пятница, 11 октября 2019, 23:01
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Соратницу экс-президента Украины Виктора Януковича Елену Лукаш, которая ранее отметилась фейком о трагедии 2 мая в Одессе, вызвали в Генеральную прокуратуру для получения уточненного подозрения в преступлении.

Об этом она сама сообщила в Facebook.

"17 октября я отправлюсь в Генеральную прокуратуру и получу уточненное подозрение. Да-да. Пришло время ответить за "похищенные средства на исследования по евроинтеграции", по всей строгости закона и со всеми неизвестными мне "соучастниками". Как я такое люблю! Какой сильный ход, мсье Рябошапка", - написала она.

По ее словам, подозрение ей было объявлено 28 мая 2015 года. Перед этим о подозрении Лукаш, по ее словам, уведомили Верховного представителя ЕС Федерику Могерини. По ее мнению, это было сделано для того, чтобы ЕС не снимал с нее санкции.

Лукаш также напомнила, что в последствии экс-генпрокурор Юрий Луценко публично заявил, что у Генеральной прокуратуры недостаточно доказательств для предъявления ей обвинения.

"Искали и ловили меня с 2014 года при Махницком, Яреме, Шокине, Севруке, Луценко, но нашли при Рябошапке. Ну и славно. Весна таки пришла. До встречи, новая команда", - отметила она напоследок.

Как сообщал "Апостроф", ранее Елену Лукаш рассматривали на должность члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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