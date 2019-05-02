Соратницу Януковича подловили на опасном фейке о трагедии 2 мая в Одессе

Бывшая министр юстиции при президенте Викторе Януковиче Елена Лукаш опубликовала фейковое фото, на котором возле горящего Дома профсоюзов в Одессе видно человека с "вольфсангелем" на руке.

Соответствующий пост она разместила на своей странице в Facebook.

В качестве оригинала было использовано фото, на котором некто бросает в Дом профсоюзов бутылку с зажигательной смесью. На нем никого другого нет. Однако на фото, опубликованном Лукаш, присутствует другой человек в маске, также с "коктейлем Молотова" и повязкой с символом "волчий крюк" (вольфсангель) на руке.

"Трагедия 2 мая 2014 чудовищна не только из-за ужасной гибели огромного количества людей. Для меня трагедия 2 мая 2014 года чудовищна, в первую очередь, из-за тонн лжи, выросших вокруг нее. Пока единицы пытались установить факты, сотни и тысячи распространяли фейки, лгали и делали пустые заявления, чтобы использовать трагедию в своих интересах. Политики различного масштаба ежегодно паразитируют на трагедии. Делают все – лишь бы залезть вам в голову и заставить на следующих выборах проголосовать за них", – пишет журналист Алексей Синило.

Также в комментариях пользователи негативно высказываются по отношению к использованию фейков политиками и пиару на трагедии.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 2 мая в Одессе почтили память погибших в ходе боев на улице Греческой и на Куликовом поле в 2014 году.