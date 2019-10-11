Стало известно, кому из топ-политиков доверяют украинцы: список

По результатам соцопроса президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг политиков, которым наиболее доверяют украинцы.

Опрос был проведен социологической службой Центра Разумкова в начале сентября этого года.

Опубликованные результаты засвидетельствовали высокий уровень доверия опрошенных к действующей власти. При этом социологи учитывали не только разные уровни доверия или недоверия к политикам, но и баланс между ними — разницу между доверяющими и не доверяющими.

По данным опроса, больше всего доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому (доверие - 70,5, недоверие - 22,2, баланс + 48). Вслед за президентом расположились еще двое представителей действующей власти — председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков (доверие — 54,1, недоверие — 27,3, баланс + 26,8) и премьер-министр Алексей Гончарук (доверие — 36,4, недоверие — 30,3, баланс + 6,1).

Глава офиса президента Андрей Богдан оказался лучшим из худших, уровень его доверия ушел в минус (доверие — 25,7, недоверие — 38,7, баланс - 13), На уровне Богдана расположился и народный депутат и певец, возглавляющий партию "Голос", Святослав Вакарчук (доверие — 36,1, недоверие — 50,5, баланс - 14,4).

Среди аутсайдеров народного доверия оказались сопредседатели партии "ОПЗЖ" Юрий Бойко (доверие — 23,3, недоверие — 68,2, баланс - 44,9) и Вадим Рабинович (доверие — 15,5, недоверие — 76,3, баланс - 60,8). Между ними пристроились лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (доверие — 19,7, недоверие — 74,3, баланс - 54,6) и народный депутат, кум Путина Виктор Медведчук (доверие — 15,7, недоверие — 75,6, баланс - 59,9).

И почти на самом дне этого рейтинга оказался бывший президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (доверие — 14,3, недоверие — 80,2, баланс - - 65,9).

Как сообщал "Апостроф", представители Национального реестра рекордов на пресс-марафоне президента Зеленского зафиксировали мировое достижение.