Зеленский неожиданно поставил мировой рекорд: фото, видео и подробности

Представители Национального реестра рекордов на пресс-марафоне президента Украины Владимира Зеленского, который проходит в Киеве в четверг, 10 октября, зафиксировали мировое достижение.

Награждение рекордсмена состоялось во время встречи с журналистами.

Как оказалось, Зеленский неожиданно поставил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.





"Мы очень быстро провели экспертизу. Уже сейчас пресс-конференция продолжается более восьми часов и рекорд (не буду говорить, чей) превышен на 45 минут. Из того, что я слышу, вам придется еще до часа 9-10-ти работать", - сказал представитель Национального реестра рекордов

"Я же скромный человек”, - прокомментировал вручение ему памятного диплома президент Украины.

Как сообщал "Апостроф", раньше вдова бойца АТО пыталась прорваться к президенту Украины Владимиру Зеленскому на пресс-марафоне.