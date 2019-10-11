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Зеленский в Одессе: появились фото его встречи с военными и "презентации" нового главы области

пятница, 11 октября 2019, 16:03
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В пятницу, 11 октября, президент Владимир Зеленский в ходе своего визита в Одессу представил нового главу местной Областной госадминистрации Максима Куцого, а также вручил участникам ООС награды.

Соответствующие фото публикует издание "Пушкинская".

Во время своего "презентационного" выступления Куцый поблагодарил своих родных и пригласил всех желающих приходить к нему в кабинет.

"Очень волнующий момент для меня. Благодарю свою жену, своего сына, которые верят в меня и вдохновляют. Я хочу, чтобы мой сын и все дети через некоторое время жили в цветущей и богатой Украине. Я сделаю все, чтобы этот регион по праву носил имя жемчужины у моря", - сказал новоиспеченный губернатор.

Кроме представления губернатора Зеленский также встретился с военными и родственниками тех, кто погиб, защищая Украину. Свою речь президент начал, объявив минуту молчания в память о погибших героях.

"Я обещал остановить войну и сегодня на это направлены все мои усилия. Моя позиция в этом вопросе неизменна. Это позиция украинского народа. Донбасс - это Украина и там должен быть мир. Должно произойти полное прекращение огня, выведение иностранных военных формирований, освобождение всех заложников, возобновление контроля над границами, а выборы должны пройти не под дулами автоматов", - сказал Зеленский.

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Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в четверг, 10 сентября, президент Владимир Зеленский провел 14-часовой пресс-марафон, во время которого он отвечал на вопросы журналистов.

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