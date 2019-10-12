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Новый обмен пленными: Украина раскрыла важные детали договоренности с Россией

суббота, 12 октября 2019, 13:42
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В Министерстве иностранных дел не готовы говорить о возможных датах обмена пленными с Россией. При этом новый этап обмена находится на завершающей стадии.

Об этом заявил глава ведомства Вадим Пристайко.

"В этих процессах каждое сказанное слово всегда может сыграть драматическую роль. И я просто стараюсь не говорить ни о дате, ни о количестве обмена, никаких не давать данных. Потому что действительно доля каждого конкретного человека, сидящего за решеткой, может решиться просто невнимательно сказанным словом. Именно поэтому я хочу сказать, что этот процесс находится в решающей стадии. Но ни сколько людей, ни дать, извините, я не могу вам сказать", - сказал он.

По его словам, предстоящий обмен "значительно более сложный, и он состоит из нескольких групп людей". Пристайко отметил, что Украина хочет обменять три группы людей.

Также он подчеркнул, что приговоры, которые в последние дни в Луганске и в Донецке выносились приговоры, являются "необходимой частью процесса".

Стоит напомнить, что предыдущий масштабный обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 7 сентября. В Украину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

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