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Не создавайте картинку для РосТВ: Зеленский обратился к участникам акций на Покрову

воскресенье, 13 октября 2019, 21:26
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Президент Владимир Зеленский призвал участников акций ко Дню защитника Украины не поддаваться на "провокации" тех, кто якобы хочет "создать картинку" для российского телевидения.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице президента в Facebook.

Зеленский попросил участников акций "быть благоразумными, действовать ответственно, в рамках закона и общественного порядка".

Обращаясь к ветеранам и добровольцам, Зеленский отметил, что никогда не допустит, чтобы память об их погибших собратьях и сестрах была предана.

Также президент призвал правоохранителей гарантировать безопасность акций и уважать право граждан на мирный протест.

"Завтра вы должны показать, что вы - силы правопорядка демократического, европейского образца", - заявил Зеленский.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинские патриоты анонсировали дерзкую акцию на оккупированном Донбассе - 14 октября, в День защитника Украины, в небе над Донецком должен появиться государственный флаг Украины.

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