У боевиков будет истерика: украинские патриоты анонсировали дерзкую акцию на Донбассе

Украинские патриоты анонсировали дерзкую акцию на оккупированном Донбассе - 14 октября, в День защитника Украины, в небе над Донецком должен появиться государственный флаг Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь под ником Влад Борода.

По его словам, в небо планируется поднять украинский флаг размером 120 кв. м.

Стоит отметить, что акцию бурно поддержали в комментариях.

"Желаю попутного ветра", "У боевиков будет истерика", "Спасибо", "Будем рады", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее неизвестные украинские патриоты устроили смелую "диверсию" в городах оккупированного Донбасса ко Дню Независимости Украины, 24 августа. В частности, на пятиэтажном жилом доме в Донецке по улице Щетинина появился флаг Украины.

Кроме того, в оккупированном Дебальцево Донецкой области нарисовали флаг Украины.