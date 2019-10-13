В Турции засветились скандальные российские "депутаты" от оккупированного Крыма

В Турцию в составе российской делегации прибыли двое "депутатов" от оккупированного Крыма - Руслан Бальбек и Наталья Поклонская.

Об этом в Facebook написал бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, который выразил свое недовольство президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который ранее всегда говорил, что не признает оккупацию Крыма.

"Что же, вся наша турецкая и крымская политики последних пяти лет способствовали тому, что этот волшебный день, с фотками Бальбека на фоне Эрдогана, наступит. Продолжаем складывать бумажные кораблики и рыдать над пленниками Кремля, не отвлекаемся на окружающую реальность", - пишет он.

Бабин добавил, что ему хотелось бы увидеть хоть какую-то реакцию от руководства Украины по этому поводу.

Напомним, что бывший прокурор, так называемый "депутат" Госдумы России от оккупированного Крыма Наталья Поклонская развелась со своим мужем, экс-главой аппарата омбудсмена России Иваном Соловьевым.