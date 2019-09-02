Изменила с портретом царя: в сети ажиотаж из-за развода Поклонской с мужем

Бывший прокурор, так называемый "депутат" Госдумы России от оккупированного Крыма Наталья Поклонская развелась со своим мужем, экс-главой аппарата омбудсмена России Иваном Соловьевым.

Об этом сам Соловьев рассказал в интервью "РИА Новости".

По его словам, они не сошлись с Поклонской, поскольку оба хотели быть лидерами в семье.

"Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме", – рассказал муж экс-прокурора.

Он пояснил, что "облегчил жене задачу" и предоставил ей возможность самой выбрать дальнейший путь и расставлять приоритеты.

"Она свой выбор сделала. Как это было исполнено — уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания. Это минус не в мою карму и не мой хайп. Никогда не напрашивался ни к кому под крыло и уж тем более не строил карьеру на глубоко личных отношениях. Знаю, что в номенклатурном и финансовом планах это всегда губило меня, но зато позволяло оставаться собой. Как в песне Михаила Круга "Но другим никогда, никогда я не буду, если что-то не так, вы простите меня", — добавил он.

В сети не удержались от шуток по поводу распада брака скандального "депутата".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", так называемая "депутат" Государственной Думы РФ Наталья Поклонская рассказала, как святой Лука Крымский якобы излечил ее от болезни во сне.