RU  UA  EN

понедельник, 14 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

14 октября

18:52
В НБУ посчитали деньги на руках украинцев: интересная инфографика
11:10
Часть украинцев может потерять субсидии: у кого заберут скидку
09:59
Что происходит с долларом 14 октября: свежий курс валют

13 октября

13:29
Что будет с курсом доллара в Украине: озвучен прогноз на следующую неделю
13:08
В НБУ сделали тревожное заявление по переговорам с МВФ и назвали главную угрозу
10:58
Сколько украинцы тратят на "коммуналку": озвучены тревожные цифры

11 октября

22:22
С ПриватБанком серьезные проблемы: в НБУ сделали громкое заявление
21:10
Люди Путина обрушили акции Яндекса на миллиарды: что там произошло
18:23
Названа впечатляющая сумма налогов, которую собрали с украинцев
12:36
Что происходит с гривной в Киеве: фото актуального курса валют
09:31
Гривна резко укрепилась: в Нацбанке дали свежий курс валют

10 октября

09:04
Что происходит с долларом в Украине: свежий курс валют от НБУ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Когда пройдут переговоры Зеленского и Путина: названа предварительная дата

понедельник, 14 октября 2019, 16:55
переглянути новину українською

Саммит в нормандском формате с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии может состояться в Париже в середине ноября.

Об этом в интервью Reuters заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, саммит состоится в том случае, если стороны конфликта на Донбассе смогут поддерживать прекращение огня. Министр отметил, что нужно сохранить перемирие как минимум на семь дней, чтобы началось разведение сил и вооружения.

"У нас есть некоторые даты ... мы стремимся к середине следующего месяца, где-то около середины ноября", - сказал он.

Он считает, что встреча в нормандском формате - последний шанс для реализации соглашений, достигнутых в Минске.

"Если это не сработает, нам придется искать какой-то план Б", - добавил Пристайко.

В то же время в Telegram российские паблики пишут, что посол Франции в РФ анонсировал проведение встречи в нормандском формате в ближайшее время. Скорее всего, речь идет о ноябре.

Напомним, что в Кремле сделали резкий выпад, заявив, что не допустят переформатирования уже существующих решений, принятых в нормандском формате.


Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кремль в любую минуту готов перекрыть транзит газа в Европу - Михаил Корчемкин

Порождение больного мозга: почему Россия обвиняет Украину в катастрофе МН17

Я в целом никому не верю: полное видео марафона Зеленского и все подробности

Резкий поворот: почему Украину могут обвинить в уничтожении МН17

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: