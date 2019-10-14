Когда пройдут переговоры Зеленского и Путина: названа предварительная дата

Саммит в нормандском формате с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии может состояться в Париже в середине ноября.

Об этом в интервью Reuters заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, саммит состоится в том случае, если стороны конфликта на Донбассе смогут поддерживать прекращение огня. Министр отметил, что нужно сохранить перемирие как минимум на семь дней, чтобы началось разведение сил и вооружения.

"У нас есть некоторые даты ... мы стремимся к середине следующего месяца, где-то около середины ноября", - сказал он.

Он считает, что встреча в нормандском формате - последний шанс для реализации соглашений, достигнутых в Минске.

"Если это не сработает, нам придется искать какой-то план Б", - добавил Пристайко.

В то же время в Telegram российские паблики пишут, что посол Франции в РФ анонсировал проведение встречи в нормандском формате в ближайшее время. Скорее всего, речь идет о ноябре.

Напомним, что в Кремле сделали резкий выпад, заявив, что не допустят переформатирования уже существующих решений, принятых в нормандском формате.



