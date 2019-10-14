Не нужен русский мир: в Берлине вышли на акцию против договоренностей по Донбассу

В столице Германии Берлине представители украинской диаспоры митинговали под украинским посольством, присоединившись к всеукраинской акции "Нет капитуляции".

Об этом сообщила в своем Twitter журналистка издания Deutsche Welle Анастасия Магазова.

У Берліні близько десятка представників української діаспори сьогодні мітингували під посольством України у ФРН проти капітуляції. Вони долучилися до всеукраїнської акції «Ні капітуляції». Організатор - місцевий активіст «Демсокири». pic.twitter.com/Rd6BcoflfO — Anastasia Magazowa (@anastasia_maga) 14 жовтня 2019 р.

"В Берлине около десятка представителей украинской диаспоры сегодня митинговали под посольством Украины в ФРГ против капитуляции", - сказано в сообщении.

Организатором акции был местный активист "Демсокиры" - новой политической партии либерального типа, известной своими уличными акциями с применением тролинга.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 14 октября, в День защитника Украины, в киевском парке Шевченко прошел марш "Нет капитуляции".