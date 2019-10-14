Появились яркие фото и видео с марша против капитуляции в Киеве

В понедельник, 14 октября, в День защитника Украины, в киевском парке Шевченко проходит марш "Нет капитуляции".

Соответствующие фото сделал корреспондент "Апострофа" Дмитрий Малышко.

На фото можно увидеть тысячи людей, собравшихся на акцию. Ее участники акции требуют от власти не разводить войска вдоль линии разграничения, а также не предоставлять особого статуса оккупированным территориям Донбасса и амнистии боевикам, что предполагает так называемая "формула Штайнмайера".

Марш против капитуляции Дмитрий Малышко/Апостроф 1 / 1 Марш против капитуляции Дмитрий Малышко/Апостроф 1 / 1 Марш против капитуляции Дмитрий Малышко/Апостроф 1 / 1 Марш против капитуляции Дмитрий Малышко/Апостроф 1 / 1 Марш против капитуляции Дмитрий Малышко/Апостроф 1 / 1 Марш против капитуляции Дмитрий Малышко/Апостроф 1 / 1 Марш против капитуляции Дмитрий Малышко/Апостроф 1 / 1 Марш против капитуляции Дмитрий Малышко/Апостроф 1 / 1 Марш против капитуляции Дмитрий Малышко/Апостроф 1 / 1 Марш против капитуляции Дмитрий Малышко/Апостроф 1 / 1 Марш против капитуляции Дмитрий Малышко/Апостроф 1 / 1 Марш против капитуляции Дмитрий Малышко/Апостроф 1 / 1 Марш против капитуляции Дмитрий Малышко 1 / 1 Марш против капитуляции Дмитрий Малышко 1 / 1

Многие участники акции держат в руках плакаты с лозунгами и благодарностями военнослужащим Украины, которые защищают целостность Украины в военном конфликте на Донбассе.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Разведение сил и "формула Штайнмайера": Зеленский рассказал о новых договоренностях по Донбассу.