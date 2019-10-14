RU  UA  EN

понедельник, 14 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

14 октября

21:40
Что не так с акцией "Нет капитуляции": аналитик указал на источник "формулы Штайнмайера"
21:04
Рейтинг Зеленского падает? Социологи отметили неладное
19:57
Офис президента залепили наклейками против капитуляции: фото
19:29
У Зеленского резко высказались по "формуле Штайнмайера" для Донбасса
19:13
Не нужен русский мир: в Берлине вышли на акцию против договоренностей по Донбассу
18:11
Появились яркие фото и видео с марша против капитуляции в Киеве
16:55
В Кремле ответили на идею Зеленского с возвращением Крыма
16:55
Когда пройдут переговоры Зеленского и Путина: названа предварительная дата
16:31
Шоковая терапия: Зеленский выступил перед бойцами ООС с сильной речью, видео
16:26
Помощь Трампу из Украины: что стоит за информационными "сливами" нардепа Деркача
14:18
Ирина Федишин показала роскошную квартиру во Львове: колонны, золото и фортепиано на кухне
14:05
Зеленский анонсировал визит в штаб ООС на Донбассе: в сети ажиотаж
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появились яркие фото и видео с марша против капитуляции в Киеве

понедельник, 14 октября 2019, 18:11
переглянути новину українською

В понедельник, 14 октября, в День защитника Украины, в киевском парке Шевченко проходит марш "Нет капитуляции".

Соответствующие фото сделал корреспондент "Апострофа" Дмитрий Малышко.

На фото можно увидеть тысячи людей, собравшихся на акцию. Ее участники акции требуют от власти не разводить войска вдоль линии разграничения, а также не предоставлять особого статуса оккупированным территориям Донбасса и амнистии боевикам, что предполагает так называемая "формула Штайнмайера".

Марш против капитуляции Дмитрий Малышко/Апостроф
1 / 1
Марш против капитуляции Дмитрий Малышко/Апостроф
1 / 1
Марш против капитуляции Дмитрий Малышко/Апостроф
1 / 1
Марш против капитуляции Дмитрий Малышко/Апостроф
1 / 1
Марш против капитуляции Дмитрий Малышко/Апостроф
1 / 1
Марш против капитуляции Дмитрий Малышко/Апостроф
1 / 1
Марш против капитуляции Дмитрий Малышко/Апостроф
1 / 1
Марш против капитуляции Дмитрий Малышко/Апостроф
1 / 1
Марш против капитуляции Дмитрий Малышко/Апостроф
1 / 1
Марш против капитуляции Дмитрий Малышко/Апостроф
1 / 1
Марш против капитуляции Дмитрий Малышко/Апостроф
1 / 1
Марш против капитуляции Дмитрий Малышко/Апостроф
1 / 1
Марш против капитуляции Дмитрий Малышко
1 / 1
Марш против капитуляции Дмитрий Малышко
1 / 1

Многие участники акции держат в руках плакаты с лозунгами и благодарностями военнослужащим Украины, которые защищают целостность Украины в военном конфликте на Донбассе.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Разведение сил и "формула Штайнмайера": Зеленский рассказал о новых договоренностях по Донбассу.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Марафон Зеленского: уколы, бургеры и рекорды

Программа правительства: страна мечты или мечтатели в стране

Испугались: почему "слуги народа" не хотят наказывать за незаконное обогащение

Опасная "ловушка": на что согласилась Украина на переговорах в Минске по Донбассу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: