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Премьер-министр Украины засветился на рок-вечеринке: в сети ажиотаж, фото и видео

понедельник, 14 октября 2019, 09:28
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в воскресенье, 13 октября, посетил выступление рок-группы "Сокира Перуна" в одном из столичных пабов.

Об этом в Facebook сообщила министр по делам ветеранов Оксана Коляда.

"Ломаем стереотипы. Ветераны - крутые! День защитника - это крутая вечеринка. Это крутые рок исполнители и много своих)))) Так тепло и хорошо давно не было!

Алексей Гончарук - премьер-министр Украины, еще ни один глава правительства такого не делал! Респект от всех!" - написала она.

Также она опубликовала фотографии и видео с места событий.

Тем временем в сети активно обсуждают визит премьера на концерт.

Напомним, что заработная плата премьер-министра Алексея Гончарука в сентябре составила 62 тысячи гривен.

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