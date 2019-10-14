Премьер-министр Украины засветился на рок-вечеринке: в сети ажиотаж, фото и видео

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в воскресенье, 13 октября, посетил выступление рок-группы "Сокира Перуна" в одном из столичных пабов.

Об этом в Facebook сообщила министр по делам ветеранов Оксана Коляда.

"Ломаем стереотипы. Ветераны - крутые! День защитника - это крутая вечеринка. Это крутые рок исполнители и много своих)))) Так тепло и хорошо давно не было!

Алексей Гончарук - премьер-министр Украины, еще ни один глава правительства такого не делал! Респект от всех!" - написала она.

Также она опубликовала фотографии и видео с места событий.

Тем временем в сети активно обсуждают визит премьера на концерт.

Напомним, что заработная плата премьер-министра Алексея Гончарука в сентябре составила 62 тысячи гривен.