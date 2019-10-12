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Получил больше, чем Богдан и Зеленский: названа первая зарплата главы Кабмина

суббота, 12 октября 2019, 11:59
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Заработная плата премьер-министра Алексея Гончарука в сентябре составила 62 тысячи гривен.

Как говорится ответе секретариата Кабинета Министров на запрос журналистов, из указанной суммы должностной оклад – 20 958 гривен, надбавка за интенсивность труда – 20 958 гривен, премия – 20 000 гривен.

На налоги у премьера списали с заработной платы 12 073 гривны.

Таким образом, полученная зарплата главой правительства составила 49 842 гривны.

Напомним, что в сентябре генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заработал 131 728 гривен, о чем сообщили в ответе ГПУ на запрос журналистов.

Также "Апостроф" сообщал, что зарплата главы ОПУ Андрея Богдана за август составила 39 874 гривны.

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