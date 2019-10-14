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Зеленский почтил память погибших защитников Украины: опубликованы фото

понедельник, 14 октября 2019, 12:00
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Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской 14 октября почтили память погибших защитников Украины.

Утром глава государства и первая леди пришли к Стене памяти павших за Украину, которая находится у Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

Здесь президент с супругой возложили цветы и установили лампадки. Также они почтили минутой молчания память о погибших военнослужащих и правоохранителях.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в планах у Зеленского 14 октября посетить Донецкую область. Там президент планирует, в частности, посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими ООС.

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Напомним, что Зеленский призвал участников акций ко Дню защитника Украины не поддаваться на "провокации" тех, кто якобы хочет "создать картинку" для российского телевидения.

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