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Как договориться про мир на Донбассе: первый президент Украины озвучил "советский" способ

среда, 16 октября 2019, 22:28
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Первый президент Украины Леонид Кравчук озвучил свой способ решения конфликта на Донбассе, вспомнив о моменте подписания соглашения о создании СНГ в Беловежской пуще в 1991 году.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на OBOZREVATEL.

"Когда мы собрались в Беловежской пуще, существовал Советский Союз. Мы приехали туда, и на повестке дня стоял вопрос: быть или не быть Советскому Союзу, или быть или не быть общему кризису, который мог привести к невероятному конфликту. Мы сели вшестером и сами написали документ. Без групп – двухсторонних, трехсторонних или каких-либо еще", – напомнил первый президент.

По его словам, "так же нужно сделать и сегодня".

"И не надо перекладывать эту функцию на кого-то. Это могут и должны сделать главы государств. Так было всегда, когда вопрос был острым и опасным для всех стран", - озвучил свою позицию Кравчук.

По его мнению, "если такой документ будет подписан, если он будет доведен до выполнения, тогда мы будем иметь основания сказать: успех на Донбассе есть".

"Это не значит, что уже завтра всё изменится. Потребуется много времени. Но дорога будет открыта", – уверен он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Кравчук рассказал, как Украину заставили забрать Крым.

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