Пентагон отказался: в скандале вокруг Зеленского и Трампа произошел новый поворот

Министерство обороны США не будет предоставлять Конгрессу документы, в которых говорится о решении президента Дональда Трампа заморозить военную помощь для Украины.

По информации западных СМИ, об этом заявил личный юрист Трампа Руди Джулиани. По его словам, он не будет подчиниться порядку, описанному демократами в Палате представителей с требованием предоставить документы.

Как известно, демократы намерены получить информацию о деятельности Джулиани в Украине. В свою очередь адвокат Трампа настаивает на незаконности расследования, которое ведут законодатели.

Также свидетельствовать по делу отказался вице-президент США Майк Пенс. Он также не будет предоставлять никаких документов.

Напомним, что бывший посол США в Украине Мари Йованович на слушаниях в Конгрессе назвала причиной своего увольнения отказ собирать "компромат" на Джозефа Байдена.