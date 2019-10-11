По делу об импичменте Трампа заслушали экс-посла в Украине: что она сказала

Бывший посол США в Украине Мари Йованович на слушаниях в Конгрессе назвала причиной своего увольнения отказ собирать "компромат" на Джозефа Байдена.

Об этом сообщают американские СМИ.

По данным The Washington Post, в подготовленной заранее речи для показаний в рамках расследования по делу импичмента президенту Дональду Трампу Йованович описывает ситуацию, сложившуюся вокруг ее увольнения. Она говорит, что была срочно вызвана из Киева "следующим самолетом", после чего заместитель Государственного секретаря Джон Салливан огласил ей, что президент потерял к ней доверие, а Госдеп находится под большим давлением, чтобы отстранить ее с должности еще с лета 2018 года.

Экс-посол также сообщила, что на протяжении нескольких месяцев подвергалась критике со стороны личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, который обвинил ее в стремлении защитить интересы бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына, который работал в совете директоров украинской энергетической компании Burisma.

"Я категорически заявляю, что я никогда ни за себя, ни за других, прямо или косвенно, или любым другим способом не просила любое правительство или правительственного чиновника в Украине (или в других местах) воздерживаться от расследования или преследования фактической коррупции. Как господин Луценко, бывший генеральный прокурор Украины недавно признал, упоминание о том, что я создала или распространила список "непреследуемых", абсолютно фальшивое", - говорится в речи Йованович.

Она также отвергла домыслы о своей нелояльности к Трампу, в которой ее обвиняли.

"Я слышала в СМИ утверждения, что я якобы сказала команде посольства игнорировать приказы президента,"поскольку ему объявят импичмент". Это утверждение ошибочно. Я никогда такого не говорила своим коллегам в посольстве или кому-то другому", - утверждает Йованович.

Также она добавила, что никогда не пыталась навредить избирательной кампании Трампа, никогда не встречалась с Хантером Байденом и не имела с ним ни прямого, ни косвенного разговора. В разговорах с бывшим вице-президентом Байденом, по ее словам, никогда не обсуждался вопрос "Бурисмы" или Хантера Байдена.

Как сообщал "Апостроф", в Белом доме подтвердили назначение послом в России заместителя госсекретаря США Джона Салливана, отличившегося в скандале с высылкой российских дипломатов.