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Часть украинцев может лишиться пенсий: Рада приняла жесткий закон

четверг, 17 октября 2019, 14:28
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В Украине проведут проверку граждан, которые получают выплату от государства, - пенсионеров, матерей-одиночек, субсидиантов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Obozrevatel.

Для специальных проверок создадут онлайн-платформу, где соберут всю доступную из государственных реестров информацию об украинцах.

Такое решение партия "Слуга народа" приняла 16 октября, проголосовав за законопроект №1231 во втором чтении. Всего документ поддержали 249 парламентариев, большинство из которых представляют правящую партию.

Проверку будут проводить в три этапа. Те средства, которые поступили незаконно, придется вернуть в бюджет.

Основные новшества:

  • чиновникам поручат с помощью автоматической базы проверить всех, кто получает помощь от государства;
  • проверка будет происходить в три этапа; последний может продолжаться еще три года после того, как выплату отменили;
  • в единую базу попадет информация о каждом, кто получает деньги от государства; базу будут постоянно наполнять новой информацией;
  • если удастся найти нарушения, те деньги, которые украинцы получили незаконно, заставят вернуть в бюджет;
  • чиновники могут получить информацию даже об остатке средств на банковском счету льготника.

Такую проверку пройдут миллионы пенсионеров, субсидиантов, студентов, матерей-одиночек и т.д. Информация о гражданине попадет в единую систему, и власти изучат материальное положение, если человек получает:

  • пенсию, льготу, субсидию, стипендию;
  • денежную выплату из государственного бюджета;
  • денежную выплату из местного бюджета, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования.

В специальном реестре будет храниться анкета на каждого, а собранные данные будут защищаться законом. За передачу этих данных, например, кредиторам, предусмотрено уголовное наказание.

Подобные реестры существуют в разных органах власти и сейчас. К примеру, уже создали реестр субсидиантов. Разница в том, что в новой платформе будут данные сразу на всех, кто хочет помощь от государства. Это упростит процедуру проверки.

Проверку проведут в несколько этапов. Первый будет проводить орган, к которому человек обращается за материальной выплатой. Например, управления социальной защиты. Они примут заявление, возьмут все необходимые для выплаты документы, внесут информацию в единую базу и тут же получат данные из нее.

Второй этап будет длиться до тех пор, пока гражданин получает деньги от государства. Например, если сделана покупку на сумму от 50 тыс. грн (приобретение машины), эта информация попадет в реестр и субсидиант лишается права получать субсидию.

Третий этап – проверка тех, кто уже не получает деньги от государства. Например, если нашли работу и больше не нуждаются в выплате по безработице. Этот этап может длиться в течение трех лет после того, как деньги перестали выплачивать.

Как сообщал "Апостроф", в Украине с 2004 года действует понятие "страхового стажа", времени, в течение которого работодатель оплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд: именно от этого стажа зависит, будет ли работник получать пенсию.

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