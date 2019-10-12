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Как докупить страховой стаж для выхода на пенсию: назван наиболее выгодный способ

суббота, 12 октября 2019, 13:21
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В Украине с 2004 года действует понятие "страхового стажа", времени, в течение которого работодатель оплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд: именно от этого стажа зависит, будет ли работник получать пенсию.

Собственный страховой стаж стоит проверять заранее и, если не хватает, докупать его. Для этого существует два возможных пути.

Первый – купить весь недостающий стаж сразу. В этом случае доплата рассчитывается по следующей формуле:

Д = С*К*М, где

Д – доплата за недостающий стаж

С – страховой взнос с минимальной зарплаты со ставкой ЕСВ – 22%

К – коэффициент стоимости компенсации, который применяется при единоразовой оплате

М – количество месяцев стажа, которых не хватает для пенсии

При этом, величина коэффициента К зависит от количества лет докупаемого стажа.

Второй путь – купить стаж "в рассрочку". Для этого в фискальной службе по месту жительства заключается соответствующий договор, который подписывается на срок не меньше года. Договор предусматривает внесение ежемесячных платежей, размер которых не может быть меньше минимального страхового взноса.

В этом случае применяется такая формула:

Д = С*М

Таким образом, при оплате в рассрочку в ней нет "коэффициента стоимости компенсации", что значительно удешевляет покупку. Однако учитываться купленный стаж будет только после его полной оплаты.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в декабре 2019 года в Украине увеличат минимальную пенсию с 1564 до 1638 гривен, а максимальную - с 15,6 до 16,3 тысячи гривен.

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