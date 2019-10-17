Жить по-новому: сети впечатлил квартирный вопрос "слуги народа" к властям Киева

В сети бурно обсуждают просьбу народного депутата Богдана Тарахтия от Слуги народа о возможности предоставления жилья его помощникам в Киеве.

Об этом сообщает BIHUS.info в Facebook, публикуя фото документа.

"Богдан Торохтий попросил у мэрии ... дать 8 квартир своим помощникам. Надо же где-то им жить, чтобы помогать нардепу!" – говорится в подписи к снимкам.

При этом, в сети по-разному отреагировали на такую просьбу. Некоторые сочли ее за хамство, мол, "если это не идея для стартапа, то 100% наглость Зе-депутата!"

А другие подошли к вопросу менее эмоционально, отметив, что депутат в документе просит не восемь квартир, а жилье для восьми человек. "8 человек, а не 8 квартир. Не преувеличивайте",- написали в комментариях.

Также пользователи отметили, что согласно закона, не обязательно каждому помощнику выделять по отдельной квартире. Так что не исключено, что восьми помощникам предстоит делить одни квадратные метры на всех.

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