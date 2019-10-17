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Жить по-новому: сети впечатлил квартирный вопрос "слуги народа" к властям Киева

четверг, 17 октября 2019, 21:38
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В сети бурно обсуждают просьбу народного депутата Богдана Тарахтия от Слуги народа о возможности предоставления жилья его помощникам в Киеве.

Об этом сообщает BIHUS.info в Facebook, публикуя фото документа.

"Богдан Торохтий попросил у мэрии ... дать 8 квартир своим помощникам. Надо же где-то им жить, чтобы помогать нардепу!" – говорится в подписи к снимкам.

При этом, в сети по-разному отреагировали на такую просьбу. Некоторые сочли ее за хамство, мол, "если это не идея для стартапа, то 100% наглость Зе-депутата!"

А другие подошли к вопросу менее эмоционально, отметив, что депутат в документе просит не восемь квартир, а жилье для восьми человек. "8 человек, а не 8 квартир. Не преувеличивайте",- написали в комментариях.

Также пользователи отметили, что согласно закона, не обязательно каждому помощнику выделять по отдельной квартире. Так что не исключено, что восьми помощникам предстоит делить одни квадратные метры на всех.

Как сообщал "Апостроф", ранее Супрун взорвала сети фотожабой на скандального "слугу народа".

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