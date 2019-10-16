Троллинг высшего уровня: Супрун взорвала сети фотожабой на скандального "слугу народа"

Бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун показала жесткую фотожабу, главным героем которой стал украинский журналист и народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, появившийся недавно в парламенте в провокативной футболке.

Ее она опубликовала на своей странице в Facebook.

"В ближайшее время сообщу об успехе в судебном процессе по фейкам Дубинского, но пока расскажем про приближенную тему – геморрой", - написала Супрун, рассказав далее о том, как действенно избавиться от этого распространенного недуга.

К материалу о том, как спастись от геморроя, Супрун приложила снимок Дубинского с подписью: "Что нужно знать про геморрой".

В сети тут же стали комментировать выпад Супрун в сторону Дубинского.

За час пост набрал более тысячи репостов, почти 10 тысяч лайков и сотни комментариев.

Как сообщал "Апостроф", перед внеочередными парламентскими выборами на улицах Киева появились билборды с надписью "Дубинский не! гей".

Также ранее Александр Дубинский обрушился с критикой на своего коллегу по фракции Давида Арахамию..