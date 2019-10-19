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У киберполиции появился новый руководитель: что о нем известно

суббота, 19 октября 2019, 18:48
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На должность руководителя департамента киберполиции назначен Александр Гринчак. Его кандидатуру одобрил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Как говорится в сообщении департамента киберполиции в Facebook, первым заместителем Гринчака назначен Сергей Кропива.

Оба указа были подписаны сегодня, 19 октября.

Сам новоназначенный глава департамента успел заявить, что уже создана концепция усовершенствования подразделения.

"Ее основой останется качественный подбор кадров и современный подход к работе", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что ранее Гринчак возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем департамента защиты экономики. Кроме того, он работал на посту первого заместителя начальника департамента киберполиции.

Напомним, что киберполиция задержала мужчину, который насиловал 2-летнюю девочку и публиковал видео в сети.

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