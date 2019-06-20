Полиция поймала педофила, насиловавшего 2-летнего ребенка ради показухи в сети: фото

Киберполиция задержала мужчину, который насиловал 2-летнюю девочку и публиковал видео в сети.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как установили, правоохранители, около года назад педофил захотел расширить свою собственной коллекции детской порнографии и получить удовольствие. Для этого преступник начал насиловать на тот момент 2-летнюю девочку. Он пользовался тем, что ребенок не рассказывал об этом маме.

Кроме этого, педофил снимал половой акт на видео и делал фото, а потом распространял в сети. Его умыслом было выставлять полученные кадры в группу с соответствующей темой, чтобы получить уникальный подобный контент от других пользователей. Своими действиями преступник также провоцировал участников групп к подобным действиям.

"Он имел видеоархив с детской порнографией, который хранил как на собственных носителях, так и в облачном хранилище. Подобные видео он распространял среди граждан Украины и иностранцев", - отметили в МВД.

Как сообщал "Апостроф", в Фастове, Киевской области, отец двух дочерей на протяжении двух лет вместе со своим товарищем насиловали обоих малолетних девочек и их подругу, записывая это на видео и продавая записи в интернете.