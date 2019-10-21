Автобус с украинцами попал в ДТП с переворотом в Румынии: фото и данные о пострадавших

В понедельник, 21 октября, в Румынии перевернулся автобус, направлявшийся из Греции в Одессу: пострадало пять человек.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Думская".

Инцидент произошел утром, возле населенного пункта Брэнэшть в Румынии. В автобусе находилось 46 граждан Украины.

По данным местных СМИ, водитель не учел дорожные условия – влажную и туманную погоду, и транспортное средство съехало с проезжей части. Автобус врезался в отбойник, потом в столб, а после перевернулся.

Как ранее сообщал "Апостроф", на востоке Венгрии рядом с селом Пацин, недалеко от границы со Словакией, в ночь на 19 октября произошло масштабное ДТП, в котором пострадали 10 граждан Украины.