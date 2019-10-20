В Венгрии автобус с украинцами влетел в дерево: данные о пострадавших и фото с места

На востоке Венгрии рядом с селом Пацин, недалеко от границы со Словакией, в ночь на 19 октября произошло масштабное ДТП, в котором пострадали 10 граждан Украины.

Как заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, шестеро украинцев получили тяжелые травмы.

Он рассказал, что водитель микроавтобуса Mercedes превысил скорость и не справился с управлением, в результате чего съехал на обочину и столкнулся с деревом.

Все пострадавшие самостоятельно сообщили родным об аварии и держат с ними связь. Пострадавшие украинцы доставлены в медицинские учреждения региона Боршод-Абауй-Земплен.

"Трем гражданам были сделаны неотложные операции. Согласно полученной информации от заведующего отделением травматологии больницы города Мишкольц, граждане Украины после операции в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет", - рассказал Погорельцев.

Напомним, что 19 октября в Николаеве в результате ДТП погиб сотрудник полиции, который находился на пассажирском сидении автомобиля Opel Vectra.