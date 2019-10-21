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В Германии приняли важнейшее решение про признание Голодомора геноцидом

понедельник, 21 октября 2019, 20:58
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21 октября Комитет по петициям немецкого Бундестага признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом.

Как сообщают местные СМИ, правительство отказалось признать факт на юридическом уровне, однако на политическом согласилось с фактом преступления.

Инициатором сбора подписей выступила украинская активистка из Мюнхена Наталья Ткачук и профессор истории Герхард Симон. По их словам, геноцидом Голодомор признали многие парламентарии. Инициаторы подчеркнули, что добиваются признания Германией Голодомора не для того, чтобы получить компенсацию.

При этом аргументы не показались убедительными для госсекретаря МИД ФРГ Михаэля Рота и для представителей некоторых полит фракций.

В ближайшее время вопрос будет рассматривать каждая фракция. Если большинство будет за, рассмотрение будет проходить на пленарном заседании парламента.

Напомним, что Палата представителей Конгресса США приняла сразу несколько решений, касающихся Украины.

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