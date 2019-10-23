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Бывший коллега Зеленского по "Кварталу" получил должность в СНБО

среда, 23 октября 2019, 11:59
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Фото: ru.espreso.tv

Народный депутат от партии "Слуга народа", бывший продюсер компании "Квартал-концерт" Максим Ткаченко был назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Об этом со ссылкой на пресс-службу нардепа сообщает LIGA.net.

Сам Ткаченко заявил, что собирается консультировать секретаря Совета национальной безопасности и обороны по социально-гуманитарным вопросам подконтрольной Украине территории Донбасса.

"Именно эта работа будет в унисон с моей работой в комитете Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Планов и задач для себя ставлю множество. Считаю, что впереди меня ждет много продуктивной работы", - отметил Ткаченко.

Максим Ткаченко закончил Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля, а также Луганский национальный университет Тараса Шевченка. До 2014 года проживал в Луганске, где руководил компанией "Мастер-шоу", которая занималась организацией гастролей известных артистов.

Как ранее сообщал "Апостроф", 21 октября шоумен и продюссер "Квартала 95" Сергей Сивохо был назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

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