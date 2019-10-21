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Известный украинский комик получил важную должность в СНБО: подробности

понедельник, 21 октября 2019, 16:05
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Шоумен и продюссер "Квартала 95" Сергей Сивохо назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети.

На подтверждение своих слов известный украинский комик опубликовал фото выданного ему удостоверения.

"Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку! Не подведу!" - написал в посте на Facebook Сергей Сивохо.

Напомним, что 50-летний шоумен, один из пионеров КВН-движения, бывший кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Сергей Сивохо родом из Донецка.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 21 октября, был назначен новый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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