Известный украинский комик получил важную должность в СНБО: подробности

Шоумен и продюссер "Квартала 95" Сергей Сивохо назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети.

На подтверждение своих слов известный украинский комик опубликовал фото выданного ему удостоверения.

"Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку! Не подведу!" - написал в посте на Facebook Сергей Сивохо.

Напомним, что 50-летний шоумен, один из пионеров КВН-движения, бывший кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Сергей Сивохо родом из Донецка.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 21 октября, был назначен новый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.