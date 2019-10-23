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Сошлись во мнении: появились подробности переговоров Зеленского со Штайнмайером

среда, 23 октября 2019, 09:24
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Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Японию провел встречу с немецким лидером Франком-Вальтером Штайнмайером.

Во время переговоров главы государств обсудили ситуацию на востоке Украины, сообщила пресс-служба президента Украины.

"Достижение мира на Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды. Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины", – сказал Владимир Зеленский.

Оба президента подтвердили, что "нормандский формат" является ключевым для завершения войны в Украине. Зеленский отметил, что Украина выполнила свои обязательства в данном формате и ожидает встречи с лидерами стран "нормандского формата".

Напомним, что cаммит в "нормандском формате", на котором планировались переговоры на уровне глав государств, в ближайшее время не состоится.

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