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В России заявили о срыве подготовки встречи Зеленского с Путиным

вторник, 22 октября 2019, 15:10
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Cаммит в "нормандском формате", на котором планировались переговоры на уровне глав государств, в ближайшее время не состоится.

Об этом сообщил российским журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, проведение саммита сейчас невозможно из-за того, что меняется позиция одной из сторон переговоров.

"Нормандский формат" испытывает трудности с тем, чтобы подготовить саммит. Это затягивает ситуацию и отнимает столь ценное время. Пока подготовка вестись не может, так как меняется запросная позиция одной из сторон", — заявил Песков.

Таким образом в Кремле отреагировали на недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что он недоволен минскими соглашениями 2015 года. В частности, Зеленский отметил, что его не устраивает последовательность шагов.

Президент Украины считает, что обсуждению закона об особом статусе Донбасса в Верховной Раде должны предшествовать прекращение огня в районе соприкосновения сил, а также обмен пленными. Непрекращающиеся обстрелы со стороны боевиков, не позволяют украинским подразделениям покинуть позиции.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский считает, что желание установить мир на Донбассе должна демонстрировать не только украинская сторона.

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