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Соратники Трампа устроили в Конгрессе скандал из-за украинского дела

четверг, 24 октября 2019, 06:57
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Группа законодателей-республиканцев сорвала слушания в Палате представителей, на которых должны были слушать показания высокопоставленной сотрудницы Министерства обороны Лоры Купер по Украине.

В ходе заседания республиканцы ворвались в зал и помешали дать ей показания.

Отмечается, что на место пришлось вызвать полицию, чтобы восстановить порядок в зале.

Законодатели, которые ворвались в зал, пронесли сюда мобильные телефоны, что делать запрещено.

"Они в панике. Они пытаются остановить это расследование. Они не хотят слушать показания свидетельницы Купер. Они знают, что появятся новые факты, изобличающие президента Соединенных Штатов", - ,заявил конгрессмен-демократ Тед Лиу.

По мнению республиканцев, установленные демократами правила проведения расследования несправедливые.

В итоге, Купер так и не дала показаний, слушания пока приостановлены.

"Мы считаем это попыткой запугать не только этого свидетеля, но и будущих свидетелей, чтобы они не стали давать показания. Это не сработает, нас не запугать", - говорят демократы.

В частности, они хотят узнать, что Купер знает о предполагаемых попытках администрации удержать выделенную для Украины военную помощь.

Напомним, что бывший посол США в Украине Мари Йованович на слушаниях в Конгрессе назвала причиной своего увольнения отказ собирать "компромат" на Джозефа Байдена.

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