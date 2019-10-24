Соратники Трампа устроили в Конгрессе скандал из-за украинского дела

Группа законодателей-республиканцев сорвала слушания в Палате представителей, на которых должны были слушать показания высокопоставленной сотрудницы Министерства обороны Лоры Купер по Украине.
В ходе заседания республиканцы ворвались в зал и помешали дать ей показания.
Отмечается, что на место пришлось вызвать полицию, чтобы восстановить порядок в зале.
Законодатели, которые ворвались в зал, пронесли сюда мобильные телефоны, что делать запрещено.
"Они в панике. Они пытаются остановить это расследование. Они не хотят слушать показания свидетельницы Купер. Они знают, что появятся новые факты, изобличающие президента Соединенных Штатов", - ,заявил конгрессмен-демократ Тед Лиу.
По мнению республиканцев, установленные демократами правила проведения расследования несправедливые.
В итоге, Купер так и не дала показаний, слушания пока приостановлены.
"Мы считаем это попыткой запугать не только этого свидетеля, но и будущих свидетелей, чтобы они не стали давать показания. Это не сработает, нас не запугать", - говорят демократы.
В частности, они хотят узнать, что Купер знает о предполагаемых попытках администрации удержать выделенную для Украины военную помощь.
Напомним, что бывший посол США в Украине Мари Йованович на слушаниях в Конгрессе назвала причиной своего увольнения отказ собирать "компромат" на Джозефа Байдена.