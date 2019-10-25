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Новым замом министра обороны стал военный дипломат: что о нем известно

пятница, 25 октября 2019, 12:08
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Фото: "Майдан закордонних справ"

В среду, 23 октября, премьер-министр Александр Гончарук назначил нового заместителя министра обороны Украины: им стал Александр Полищук.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении, опубликованном на правительственном портале.

"Назначить Полищука Александра Николаевича заместителем Министра обороны Украины", – говорится в распоряжении Кабмина, подписанном премьер-министром.

По данным сайта "Майдан иностранных дел", где Полищук был экспертом по вопросам оборонного строительства и безопасности фонда, он – военный дипломат. В частности, имеет опыт дипломатической службы на должности заместителя военного представителя Миссии Украины при НАТО с 2004 по 2007 год.

После завершения военной службы в 2010 году работал на должности заместителя директора Департамента военной политики и стратегического планирования Минобороны.

С июня 2012 по июль 2013 работал в аппарате Совета национальной безопасности и обороны на должности государственного эксперта, а с апреля 2014 по октябрь 2017 - на должностях руководителя департамента по вопросам военной безопасности и руководителя службы по вопросам обороны.

Как ранее сообщал "Апостроф", шоумен и продюссер "Квартала 95" Сергей Сивохо был назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

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