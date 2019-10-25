Украина и НАТО достигли важных договоренностей: появились подробности

Министр обороны Андрей Загороднюк анонсировал новый формат отношений с НАТО, в котором все програмы сотрудничества будут сведены в одну.

Об этом он заявил на встрече с журналистами после визита в штаб-квартиру НАТО.

По его словам, решение Североатлантического альянса и Украины о новом формате отношений будет принято в ближайшее время. "Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его более практическим", - подчеркнул министр.

Как сообщил Загороднюк, Украина станет первой страной, которая будет двигаться согласно новому подходу, учрежденному НАТО: одна страна — один план. То есть поддержка Украины будет предоставляться в рамках одной программы сотрудничества.

Вместе с тем, отметил министр отметил, Годовая национальная программа (ГНП) в рамках нового подхода буде действовать.

"ГНП остается, потому что это, по сути, является внутренним, односторонним документом. А новая программа будет касаться двустороннего взаимодействия Украины с НАТО", - пояснил он.

Как ранее сообщал "Апостроф", Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит в украинском парламенте в ходе своего визита в Украину.