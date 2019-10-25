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Планирует выступить в Раде: появились интересные детали визита генсека НАТО в Украину

пятница, 25 октября 2019, 11:12
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит в украинском парламенте в ходе своего визита в Украину.

Как сообщает "Апостроф", об этом стало известно из интервью вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы для "Сегодня".

Член правительства отметил, что Североатлантический совет составил "очень насыщенную повестку" для своего генерального секретаря в Украине.

"Будет и встреча с президентом Владимиром Зеленским, и выступление генерального секретаря НАТО в украинском парламенте. Состоится также и заседание Комиссии Украина-НАТО. Будет максимальное количество встреч", - отметил Кулеба.

Также вице-премьер отметил, что визит Столтенберга 30-31 октября в Украину является "чрезвычайно мощным сигналом поддержки".

Как сообщал "Апостроф", ранее в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбегом была затронута тема прогресса евроатлантической интеграции Украины. По словам генсека, указанный процесс зависит лишь от проведения реформ в Украине.

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