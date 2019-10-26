Верификация выплат: в Раде объяснили, придется ли украинцам возвращать деньги в бюджет

На сегодняшний день сложно судить, как будет проводиться верификация, однако есть некоторые детали.

Об этом сообщает "Апостроф".

"Если будет видно, что человек может позволить себе довольно много, но при этом говорит, что у него нет денег для оплаты (услуг ЖКХ, например), это может лечь в основу отмены льгот", - рассказал эксперт в сфере ЖКХ Андрей Никончук. Очевидно, что речь идет о лишении таких граждан государственной помощи.

Кроме того, недобросовестным гражданам, указавшим о себе недостоверную информацию, будет направлено требование вернуть неправомерно полученную госвыплату. Гражданин, которого лишили выплаты, может оспорить соответствующее решение в суде. Также через суды будут решаться вопросы принудительного взыскания с нарушителей.

Однако с этим могут возникнуть проблемы. Во-первых, у человека может попросту не оказаться средств - ведь те, кто незаконно получают, например, жилищные субсидии, необязательно являются подпольными миллионерами - просто гражданин, скажем так, хотел немного сэкономить на жизнь.

"Кроме того, не исключен вариант, когда отдельные товарищи, могут намеренно избавляться от имущества (в том числе, переводить его на других лиц), чтобы у них не могли ничего забрать через суд. И в этом случае можно, что называется, просто помахать ручкой", - отметил Никончук.

Также пока остается еще множество вопросов: "А как быть, если выяснится, что выплаты получали "мертвые души"?", "С кого истребуют деньги в таком случае?", "Кроме того, как быть, если некорректное начисление выплаты произошло по вине чиновника, а не "реципиента"?".

На это глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ответил, что законопроект не содержит каких-либо санкций или механизмов возвращения выплаченных средств в бюджет.

"Он только устраняет препятствия перед Министерством финансов для проведения верификации", - сказал нардеп.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": "Речь идет о миллиардах: кого лишат пенсий и субсидий".