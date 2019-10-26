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Зеленский прибыл в зону разведения сил на Донбассе: первые подробности и видео

суббота, 26 октября 2019, 13:09
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Фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 октября прибыл на передовую на Донбасс, где пообщался с воинами-добровольцами, которые выступают против отвода ВСУ от линии фронта.

Об этом говорится в сообщении сообщества "Нет капитуляции" в Facebook.

"Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Серьезный разговор об отводе и фронт", - говорится в сообщении.

Также в сети показали кадры начала встречи, на котором украинские военные говорят с главой государства. Судя по опубликованным кадрам, здесь царит дружественная атмосфера.

Напомним, что в пятницу, 25 октября, в Черкассах в здании областного совета произошла стычка между правоохранителями и участниками акции "Нет капитуляции".

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