В Черкассах произошли стычки между полицией и митингующими в здании облсовета: фото и видео

Драка между митингующими и полицией в Черкассах

В пятницу, 25 октября, в Черкассах в здании областного совета произошла стычка между правоохранителями и участниками акции "Нет капитуляции".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местное издание "Про все".

Митингующие требовали, чтобы глава Черкасской ОГА Игорь Шевченко вышел к ним и не дождавшись его, решили сами пройти в сессионный зал. Охрана здания уведомила, что с флагами их не пустит, поскольку их можно использовать как оружие. На входе возникла толкотня, а затем и драка.

Через несколько минут к участникам акции вышел глава ОГА. Митингующие спросили у него, почему людей с государственными флагами не пустили на сессию и передали обращение к президенту Зеленскому, в котором заявили, что не допустят капитуляции Украины.

"Мы хотим, чтоб оценку сегодняшним действиям власти дали и вы, и президент", - сообщил один из лидеров митингующих.

В ответ губернатор призвал участников акции к взвешенности и заявил, что руководители государства работают над урегулированием ситуации на Донбассе.

Митингующие остались не удовлетворены такими ответами и зажгли файеры, и спустя некоторое время начали расходиться.

Как сообщал "Апостроф", 14 октября в Киеве прошла масштабная акция "Нет капитуляции", где участники представили список своих требований к власти.