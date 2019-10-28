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Не шатайте лодку: СМИ узнали, что сказал Зеленский на встрече с "Слугами народа"

понедельник, 28 октября 2019, 21:30
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Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Богдан посетили заседание фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает "Украинская правда" в Telegram.

Во время заседания президент просил не "раскачивать лодку" и настаивал на том, что "в партии должен быть порядок".

При этом, больше всего с Зеленским говорили о субвенции и выделение средств на восстановление дорог на Донбассе.

Как сообщалось, ранее были раскрыты подробности встречи Зеленского и Богдана с руководством НАБУ и САП, которая прошла в понедельник, 28 октября.

Подробнее о взаимоотношениях во фракции "Слуга народа" и о том, как принимаются законы, читайте в материале "Апострофа": Все, что происходит в Верховной Раде - это игра на публику - Александр Скичко.

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