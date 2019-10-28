Раскрыты подробности встречи Зеленского и Богдана с руководством НАБУ и САП

28 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры, заверив их в максимальной поддержке в борьбе с коррупцией.

Об этом сообщается на официальной странице президента.

"На вас очень много давили. Мы на вас не будем влиять, но, если кто-то давит, вы нам говорите – будем давить на них. Если будут возникать проблемы - обращайтесь. При нас у вас развязаны руки", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что общество ожидает от антикоррупционных органов результатов работы, в частности обвинительных приговоров для тех, кто нарушил закон.

"Потому что нам общество уже никогда не простит отсутствия наказания", - сказал глава государства.

Помимо того, руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан добавил, что антикоррупционные органы должны оправдать запрос общества на справедливость как можно скорее.

"Эта надежда (народа - "Апостроф".) будет недолгой, они будут смотреть на нашу с вами совместную работу. И это - взаимная ответственность. Мы в наших дальнейших действиях зависим от вас, а вы - где-то от нашей поддержки", - отметил Богдан.

В то же время, директор НАБУ Артем Сытник и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заверили в готовности бороться с топ-коррупцией в государстве.

Также по окончании встречи с коллективом Бюро глава государства провел совещание с руководством НАБУ, САП и Генеральной прокуратурой Украины.

Как сообщал "Апостроф", бывший заместитель секретаря СНБО, фигурант громкого скандала с поставками военной техники Олег Гладковский попытался выехать из Украины, однако был задержан сотрудниками НАБУ.

Также НАБУ передало в суд ходатайство о привлечении экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского к ответственности из-за неявки по вызову детективов.