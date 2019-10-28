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Соратник Порошенко готовится получить иностранное гражданство: опубликован документ

понедельник, 28 октября 2019, 11:34
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Бывший народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Грановский может получить гражданство Израиля.

Об этом в своем Telegram канале сообщил журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко.

По его словам, Грановский получил в израильском посольстве визу иммигранта, которую по прилету в страну он может обменять (или уже обменял) на паспорт Израиля.

Также Лещенко опубликовал якобы ксерокопию паспорта Грановского с указанной визой. Как отмечается, она была выдана экс-нардепу в Киеве 18 августа 2019 года и действительна до 17 февраля 2020 года.

"С высокой долей вероятности, Грановский станет (или уже стал) гражданином Израиля и Украина его больше не увидит. Значит, Грановский будет недостижим для украинского правосудия по множеству уголовных производств", – пишет Лещенко.

Сам Грановский не подтвердил и не опроверг журналистам получение израильской иммиграционной визы.

"Я не нарушаю украинские законы", - ответил он изданию "Kyiv Post".

Он также сказал, что не комментирует вопросы гражданства после того, как несколько раз отрицал получение гражданства других стран.

Как сообщал "Апостроф", другой бывший народный депутат из "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко ранее опроверг информацию о своем задержании в аэропорту Борисполя по требованию НАБУ.

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