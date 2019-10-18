Соратник Порошенко сделал неожиданное заявление о его задержании перед вылетом из Украины

Бывший народный депутат из "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко опроверг информацию о своем задержании в аэропорту Борисполя по требованию Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УП.

По словам Кононенко, в аэропорту его никто не задерживал. "А какие были основания меня задерживать? У нас же еще не сталинский режим", - прокомментировал он информацию о том, что на 40 минут был задержан сотрудниками НАБУ перед вылетом в Стамбул.

Экс-нардеп сообщил, что сейчас находится в Стамбуле, далее планирует посетить Гонконг и Китай, где начинается чемпионат мира по большому теннису - Junior Masters. "У меня есть официальное приглашение", - уточнил Кононенко.

Вместе с тем Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что в отношении Игоря Кононенко есть уголовное производство, которое расследует НАБУ, а также епизоды, которые расследуются в уголовных производствах.

"Возможно что-то могло быть связано с расследованием этих уголовных дел и выяснением вероятности исчезновения народного депутата, чтобы избежать уголовной ответственности", - предположил Генпрокурор, комментируя возможное задержание экс-нардепа.

Как сообщал "Апостроф", ранее из Украины пытался безуспешно вылететь бывший замсекретаря СНБО Олег Гладковский.