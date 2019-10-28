Стало известно про экстренную встречу Зеленского со всем руководством НАБУ и САП: первые детали

Президент Украины Владимир Зеленский проведет экстренную встречу с руководством антикоррупционных органов – НАБУ и САП.

Об этом сообщается в Telegram канале "УП. Off the record".

Кроме руководителей Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, на встрече будет также присутствовать генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

По словам источников журналистов, инициатором встречи с руководством НАБУ и САП является президент. При этом тема встречи Зеленского с "антикоррупционерами" озвучена не была.

Также отмечается, что встреча будет происходить в здании НАБУ.

Как ранее сообщал "Апостроф", на недавнем пресс-марафоне президент Владимир Зеленский установил для громких расследований, в том числе и антикоррупционных, "дедлайн" до 1 ноября.