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Стало известно про экстренную встречу Зеленского со всем руководством НАБУ и САП: первые детали

понедельник, 28 октября 2019, 12:30
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Президент Украины Владимир Зеленский проведет экстренную встречу с руководством антикоррупционных органов – НАБУ и САП.

Об этом сообщается в Telegram канале "УП. Off the record".

Кроме руководителей Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, на встрече будет также присутствовать генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

По словам источников журналистов, инициатором встречи с руководством НАБУ и САП является президент. При этом тема встречи Зеленского с "антикоррупционерами" озвучена не была.

Также отмечается, что встреча будет происходить в здании НАБУ.

Как ранее сообщал "Апостроф", на недавнем пресс-марафоне президент Владимир Зеленский установил для громких расследований, в том числе и антикоррупционных, "дедлайн" до 1 ноября.

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Раздел: Политика
Теги: Зеленский, НАБУ, САП

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