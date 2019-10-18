Волшебный пинок: политолог объяснил ситуацию с внезапным задержанием Гладковского

Правоохранительные органы в Украине активизировались и подняли несколько старых дел, в том числе и в отношении коррупции в "Укроборонпроме" после заявления президента Владимира Зеленского о том, что для громких расследований будет установлен дедлайн до 1 ноября.

Об этом в интервью "Апострофу" сообщил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Так, он призвал не концентрировать внимание исключительно на задержании экс-чиновника "Укроборонпрома" Олега Гладковского (Свинарчука до 2014 года), а обратить внимание на общую активизацию правоохранителей.

"За неделю имеем дело против Луценко, Дубневичей, Лукаш, Пашинского и ситуация вокруг Гладковского, которому не дали уехать. Складывается впечатление, что волшебный пинок президента на пресс-марафоне, где он сказал, что дает дедлайн для расследований до 1 ноября, воздействовал на эти структуры и они начали поднимать все, что у них было… Они поняли, что если из страны уедет Гладковский, то это будет кризис, потому что если они его выпустят и он не вернется, то скажут, что это коррупционный сговор", - заявил политолог.

Также Бортник поделился мнением, что сам бывший чиновник не ожидал, что его задержат и не планировал скрываться от правоохранителей.

"Не думаю, что Гладковский собирался убежать. Через Борисполь – это не самый лучший способ, у нас есть много дыр в границе, где можно убежать, не привлекая внимания", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший заместитель секретаря СНБО, фигурант скандала с поставками военной техники Олег Гладковский, которого задержали при попытке покинуть страну 17 октября назвал свое задержание незаконным и объявил о начале голодовки в качестве протеста.