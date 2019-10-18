RU  UA  EN

пятница, 18 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 октября

16:35
Рада приняла в первом чтении госбюджет-2020: какими будут пособия и минимальная зарплата
16:35
Давление на "Криворожсталь" и реприватизация "Укртелекома" нанесут Украине убытки и имиджевые потери - политолог
10:54
Что происходит в Киеве с гривной перед выходными: фото с курсами валют
08:55
Что происходит с валютой в Украине: актуальный курс

17 октября

14:11
Курс валют 17 октября: появилось фото обменника в Киеве
11:53
Альфа-банк сообщил об изменениях в составе своего наблюдательного совета
10:00
Доллар продолжает дорожать: свежий курс валют от НБУ

16 октября

19:58
Реприватизация крупных предприятий даст отрицательный эффект для государства - экономист
13:41
Freedom Holding Corp. провела листинг на бирже Nasdaq
13:10
Украинцам готовят сюрприз с ценами газ в октябре: появились подробности
11:01
Доллар взлетит до 30 грн, но не скоро: в МВФ обновили прогноз по курсу валют в Украине
09:27
Доллар дорожает: в НБУ обнародовали курс валют на 16 октября
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Волшебный пинок: политолог объяснил ситуацию с внезапным задержанием Гладковского

пятница, 18 октября 2019, 17:57
переглянути новину українською

Правоохранительные органы в Украине активизировались и подняли несколько старых дел, в том числе и в отношении коррупции в "Укроборонпроме" после заявления президента Владимира Зеленского о том, что для громких расследований будет установлен дедлайн до 1 ноября.

Об этом в интервью "Апострофу" сообщил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Так, он призвал не концентрировать внимание исключительно на задержании экс-чиновника "Укроборонпрома" Олега Гладковского (Свинарчука до 2014 года), а обратить внимание на общую активизацию правоохранителей.

"За неделю имеем дело против Луценко, Дубневичей, Лукаш, Пашинского и ситуация вокруг Гладковского, которому не дали уехать. Складывается впечатление, что волшебный пинок президента на пресс-марафоне, где он сказал, что дает дедлайн для расследований до 1 ноября, воздействовал на эти структуры и они начали поднимать все, что у них было… Они поняли, что если из страны уедет Гладковский, то это будет кризис, потому что если они его выпустят и он не вернется, то скажут, что это коррупционный сговор", - заявил политолог.

Также Бортник поделился мнением, что сам бывший чиновник не ожидал, что его задержат и не планировал скрываться от правоохранителей.

"Не думаю, что Гладковский собирался убежать. Через Борисполь – это не самый лучший способ, у нас есть много дыр в границе, где можно убежать, не привлекая внимания", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший заместитель секретаря СНБО, фигурант скандала с поставками военной техники Олег Гладковский, которого задержали при попытке покинуть страну 17 октября назвал свое задержание незаконным и объявил о начале голодовки в качестве протеста.

Фотовзгляд

Все галереи
Фотограф "Апострофа" показал Киев, утопающий в осенних красках

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Марафон Зеленского: уколы, бургеры и рекорды

Программа правительства: страна мечты или мечтатели в стране

Испугались: почему "слуги народа" не хотят наказывать за незаконное обогащение

Опасная "ловушка": на что согласилась Украина на переговорах в Минске по Донбассу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: