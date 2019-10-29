Это фикция: Богдан интересно высказался о "формуле Штайнмаера" и рейтингах Зеленского

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что "формула Штайнмайера" - это фикция названия, так как ее суть не прописана в документе, а падение рейтинга президента Владимира Зеленского не связано с новыми договоренностями по Донбассу.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Украинская правда".

Журналисты спросили у Богдана, не считает ли он, что Украина уступила России, чтобы получить быстрый результат. Так как обмен пленными состоялся очень быстро, и в нем участвовали моряки. Но они могли не идти на обмен, потому что Россия просто должна была выполнить решение международного суда.

"Нет, абсолютно не кажется. Мы можем говорить, опять же, до бесконечности. Но есть результат, и этот результат поддерживает львиная доля граждан Украины. А что мы потеряли? Я считаю, что пока нет связи между "формулой Штайнмайера" и ее реализацией с обменом пленными. Это был взаимный шаг друг другу навстречу. Будет ли второй шаг, я не знаю. Мы надеемся", - сказал Богдан.

Он отметил, что Украина ничего не теряет, проводя обмен пленными. Это лишь показывает людям адекватность руководства, а заключенным в РФ - что их не бросают в плену.

"С "формулой Штайнмайера" есть движение к миру - мы демонстрируем его публично: и для Украины, и для внешнего мира. И противоположной стороне, России, нужно как-то отвечать, потому что позиция "я ничего не слышу, я ничего не вижу" не воспринимается средой даже внутри России. И вообще надо понимать, что наши активные действия, наша миролюбивая позиция рассчитана не только на международную среду. Она рассчитана на граждан России", - отметил глава ОП.

По его словам, Россия должна была выполнить постановление суда, но не сделала этого, и не сделала бы никогда.

"И мы можем с профессиональным юристом говорить веками, но ничего абсолютно не изменится. А чтобы изменилось, надо переключаться на ментальность россиян. Они через свои средства массовой информации накрученные очень враждебно к Украине, считают нас какой-то негативной нацией, националистами. И в позиции, когда мы открыты, мы хотим и идем навстречу, а Россия, руководство России упирается, и аргументаций, почему это происходит, нет - с той стороны уже начнутся вопросы: а почему мы ведем себя неадекватно?", - подчеркнул Богдан.

Журналисты отметили, что в связи с "формулой Штайнмайера" рейтинг Зеленского упал на 7%. Также попросили объяснить ее суть.

"Это определенная фикция названия, в которой ненаполненная на сегодняшний день суть. У нас есть информация, что один из политических лидеров, а именно экс-президент, принимает максимальные меры по увеличению своей роли в протестном движении. И это не только удивительно, это знают все, это знают те люди, которые присутствовали в центре Киева. И именно они говорили, что Петр Алексеевич был частью этого движения, которое активно старалось его сделать лидером. Что не было воспринято другими участниками этого движения. Не надо путать - я говорил только об одной части и об одном персонаже", - заявил Богдан.

Он подчеркнул, что власть ничего не делает, пока не попробует, надо понять, как это будет воспринято обществом.

"Не "формула Штайнмайера" получила такой негатив, не было уменьшение рейтингов, а это был просто понятный процесс - из-за освобождения пленных был огромный рост (рейтинга - ред.), он был ситуативный, он не мог держаться долго на отметке в 73 процента. Поэтому это обычный период, когда (рейтинг - ред.) начинает со временем немного падать, он проседает, а не падает. Ценников (маркеров - ред.) может быть много: и скорость принятия законов, и различные законы дискуссионные, и земельная реформа, и "формула Штайнмайера" - это не изменило отношение общества к президенту, вообще не изменило", - констатировал глава Офиса президента.

Ранее "Апостроф" публиковал анализ плана прекращения войны на Донбассе.