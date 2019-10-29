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Готовятся изменения в бюджет и не только: онлайн-трансляция заседания Рады 29 октября

вторник, 29 октября 2019, 10:00
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Во вторник, 29 октября, Верховная Рада проводит заседание, на котором рассмотрит ряд важных вопросов.

Телеканал ZIK ведет онлайн трансляцию заседания.

Заседание началось в 10:00. Так, народные депутаты рассмотрят во втором чтении проект закона о внесении изменений в Государственный бюджет на 2019 год, предусматривающий, в частности, погашение задолженности перед шахтерами.

Кроме того, парламент продолжает отходить от работы в "турборежиме" и готов к рассмотрению инициатив оппозиционных сил.

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что в повестке дня на этой неделе, в частности, закон о наказании за "кнопкодавство", закон о социальных гарантиях и статусе бойцов добровольческих батальонов. Кроме того, депутаты будут рассматривать законы о деофшоризации, а в пятницу в рамках часа вопросов к правительству выступит министр по развитию громад и территорий Алена Бабак.

В первом чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

  • 2045 и 2045-1, о статусе и социальных гарантиях отдельных лиц из участников антитеррористической операции (законопроекты депутатов из ЕС и депутатов из СН, Голоса и Батькивщины соответственно);
  • 2063, об обеспечении доступа защитника до лица, имеющего право на защиту (проект депутата из Батькивщины Сергея Власенко);
  • 2148, об обеспечении персонального голосования нардепами (проект первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука);
  • 1127, об ответственности нардепов за неперсональное голосование (проект депутата из ОПЗЖ Нестора Шуфрича, профильный комитет рекомендует отклонить);
  • 1144, 1144-1, о квалификационных требованиях к кандидатам на должность генпрокурора (проекты внефракционного нардепа Дмитрия Шпенова и нардепа из Батькивщины Алены Шкрум);
  • 1150, об установлении ответственности за нарушения правил перевозки детей (проект Шпенова);
  • 1164, об обеспечении права свидетеля на правовую помощь (проект Шпенова, комитет рекомендует отклонить);
  • 2066, об усовершенствовании систем обращения с опасными отходами (проект нардепов из Батькивщины, комитет рекомендует доработать);
  • 1170, о госрегулировании в сфере чистящих средств (проект Шпенова, комитет рекомендует отклонить);
  • 2031, 2031-1, о повышении надбавки по уходу за лицами с инвалидностью с детства и детьми с инвалидностью (проекты лидера Батькивщины Юлии Тимошенко и нардепа из ОПЗЖ Натальи Королевской).

Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

  • 0905, об инженерно-техническом обустройстве и содержании госграницы (проект Кабмина экс-премьера Владимира Гройсмана);
  • 0869, об обеспечении беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов общего пользования (проект депутатов Рады VIII созыва);
  • 0876, об особенностях аренды государственного и коммунального имущества (проект депутатов Рады VIII созыва, комитет рекомендует снять с рассмотрения);
  • 0878, о содействии развитию промышленного производства и малого и среднего бизнеса (проект депутатов Рады VIII созыва, комитет рекомендует снять с рассмотрения);
  • 0899, об охране прав на композицию полупроводниковых изделий (проект депутатов Рады VIII созыва, комитет рекомендует снять с рассмотрения);
  • 0937, о правовом регулировании гарантии (проект депутатов Рады VIII созыва, комитет рекомендует снять с рассмотрения);
  • 0938, о праве на смену отчества (проект депутатов Рады VIII созыва, комитет рекомендует снять с рассмотрения);
  • 0940, об усилении противодействия торговле людьми и защите пострадавших лиц (проект депутатов Рады VIII созыва).

Как сообщал "Апостроф", очередной съезд президентской партии "Слуга народа" пройдет 9 или 10 ноября, на нем будет приниматься решение об участии в выборах в объединенных территориальных громадах.

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