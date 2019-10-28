Названа дата съезда партии "Слуга народа"

Очередной съезд президентской партии "Слуга народа" пройдет 9 или 10 ноября, на нем будет приниматься решение об участии в выборах в объединенных территориальных громадах.

Об этом сообщил на брифинге глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает "Укринформ".

Разумков также подчеркнул, что список вопросов, которые будут обсуждаться на съезде, все еще не окончателен.

"Если не ошибаюсь, 9 или 10 ноября это будет. Перечень вопросов будет еще формироваться, в том числе, вопросы по смене председателя партии", – отметил спикер парламента.

Напомним, подробнее о партии "Слуга народа" читайте в интервью "Апострофа" с нардепом Александром Скичко: Все, что происходит в Верховной Раде - это игра на публику.