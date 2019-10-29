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В Раде выступили с жестким заявлением из-за угроз в адрес Зеленского: видео

вторник, 29 октября 2019, 12:12
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Фракция "Слуга народа" выступила с жестким заявлением по поводу высказывания нардепа от "ЕС" Софии Фединой в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Во время заседания парламента 29 октября все депутаты фракции вышли к трибуне и призвали Раду, полицию и общество разобраться в ситуации.

Речь идет о заявлении Фединой, которое она сделала 26 октября. В своем видеообращении, которое она записала вместе с волонтеркой Марусей Звиробий в кафе во Львове, депутат раскритиковала ненормативную лексику от Зеленского во время визита в Золотое Луганской области и его встречу с добровольцами.

"Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы", - сказала Федина в ролике.

Напомним, что доброволец рассказал о жестком разговоре с Зеленским на Донбассе.

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