Угроз не слышал: доброволец рассказал о жестком разговоре с Зеленским на Донбассе

Доброволец Денис Янтарь, который спорил с президентом Владимиром Зеленским на линии соприкосновения на Донбассе, поделился своим впечатлением от разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Золотом.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на InfoResist.

"Я не хочу нагнетать лишнего. Мое личное впечатление: я не чувствовал и не чувствую себя в опасности, поэтому не могу сказать, что я чувствовал какую-то угрозу. Потом только на видео увидел, как его охрана, когда он подошел, также подошла. Ну это все такое. Говорю, непосредственно я угрозу не чувствовал. То есть манера общения – его история. Я бы так не общался, отмечу, если бы был президентом. Однако ни кого из нас, лично он не обижал, на личности не переходил. Было некрасивое общение, однако угроз я не услышал", - сказал он.

При этом он уточнил, что перейти на "ты" предложил добровольцам сам Зеленский.

"Когда мы сидели возле костра, он предложил перейти на «ты». Возможно, он подумал, что так можно и в дальнейшем это делать. Моя душа не получила никакой значительной раны, когда он перешел на "ты", а не на "вы". Могу так сказать, если честно", — добавил боец.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что предшествовало жесткому разговору президента Украины Владимира Зеленского с бойцами на Донбассе.